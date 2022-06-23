Вредная черепашка угрожает урожаю в Оренбургской области

В Оренбургской области на полях зерновых культур начали массово вылупляться личинки вредной черепашки. Это насекомое несет угрозу росткам озимых и яровых культур.

Мониторинг на полях, где выращивают в том числе ячмень, пшеницу и рожь, провели сотрудники оренбургского филиала «Россельхозцентра». Очаги они выявили на юге и западе региона.

Личинки клопа, способного летать, как саранча, питаются не только соком листьев. Рацион включает в себя колосковую чешую и созревающее зерно. В региональном минсельхозе считают, что если своевременно не проводить мониторинг и не обрабатывать поля химикатами, можно остаться без урожая, пишет 56orb.ru.

Год назад в Оренбургской области у Сорочинска ликвидировали очаг саранчовых вредителей. Фитосанитарное обследование проводилось недалеко от села Медведка. Специалисты выяснили, что численность личинок саранчи в этом районе многократно превысила порог экономической вредоносности.