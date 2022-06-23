Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1

Поклонники певца Пьера Нарцисса смогут проститься с артистом 25 июня в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента РФ в Москве. Об этом рассказала ТАСС бывшая жена исполнителя Валерия Калачева.

Церемония прощания начнется в 11:30 по московскому времени, уточнила Калачева.

Похоронен Нарцисс будет на родине, в Камеруне.

Певец скончался 21 июня в Москве в возрасте 45 лет. Участник «Фабрики звезд» и исполнитель хита «Шоколадный заяц» страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний, уточнила его бывшая жена.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.