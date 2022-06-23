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Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти

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Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
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Верховный суд в Праге 23 июня отказал Украине в выдаче россиянина Александра Франчетти, сообщил журналистам представитель городского суда Адам Венинг.

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«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — отметил Венинг.

Россиянин был задержан в аэропорту Праги в сентябре прошлого года на основании международного ордера, выданного Украиной. Киев обвиняет его в причастности к событиям, в результате которых в 2014 году Крым вернулся в состав РФ.

Так, Украина намерена привлечь россиянина к уголовной ответственности за участие в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер».

На основании украинского запроса 14 сентября чешский суд взял Франчетти под стражу. Как сообщала защита россиянина, ему грозило тюремное заключение сроком от двух до восьми лет на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают, что власти Чехии освободят россиянина. Она добавила, что в России ждут получения ответов на запросы о причинах и мотивах его задержания. Также МИД выразил надежду на то, что Чехия не станет политизировать дело.

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