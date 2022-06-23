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Треть россиян предпочитает телефон приложению при заказе еды из ресторанов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доставка готовой еды и продуктов питания на дом пользуется популярностью у россиян, причем большая часть (50%) заказывает еду напрямую у ресторанов, а не через агрегаторы. Об этом сообщила исследовательская компания «Ромир» по итогам исследования, посвященного отношению россиян к доставке еды.

Как выяснилось, доставкой готовой еды и продуктов питания регулярно пользуются порядка 70% респондентов. 82% пользователей доставки делают минимум один заказ в месяц.

Наиболее популярна доставка фастфуда (57%), продуктов питания (54%), готовых блюд из кулинарии (49%) и блюд из ресторанов (39%).
Вместе с тем 70% из тех, кто предпочитает фастфуд и ресторанные блюда, помимо них заказывают также продукты из магазина, блюда из кулинарии, готовые рационы и наборы для самостоятельного приготовления. А больше половины (56%) из тех, кто обычно выбирает фастфуд и блюда из ресторана, отметили, что в последние полгода стали заказывать другие варианты еды с доставкой чаще.

Большинство респондентов (63%) заказывают доставку фастфуда или блюд из ресторанов, когда закончились запасы продуктов или нет желания готовить. Другие популярные ситуации для заказа еды из ресторана — запланированные и незапланированные встречи с друзьями или родственниками (около 50%).

Чаще всего доставку еды россияне заказывают напрямую у ресторана (50%) и из конкретного магазина (42%). Только 26% покупателей предпочитают заказывать доставку через агрегаторы. При этом почти половина покупателей (43%) используют сразу несколько площадок для заказа доставки еды.

Примечательно, что 87% респондентов безразлично, кто доставит их заказ — курьеры агрегатора собственный курьер ресторана или магазина или отдельная служба доставки.

Несмотря на распространение мобильных приложений россияне продолжают заказывать доставку еды по телефону — если приложениями пользуется 53% покупателей, то на долю телефонных заказов до сих пор приходится 20%. При этом заказ доставки по телефону наиболее актуален для ресторанов: больше 30% их клиентов выбирают именно этот способ заказа.

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