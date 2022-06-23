Директор РУССТРАТа указала на исторический характер саммита БРИКС

Есть основания полагать, что саммит БРИКС (группы из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет иметь исторический характер. Об этом в четверг, 23 июня, заявила «Известиям» директор Института международных и политических стратегий — РУССТРАТа Елена Панина.

По ее словам, на фоне продолжающейся консолидации коллективного Запада БРИКС всё громче заявляет о себе как о глобальной платформе «коллективного Востока» и «коллективного Юга».

«Есть основания полагать, что, несмотря на возможное отсутствие публичных резких сигналов, встреча будет иметь исторический характер. Именно сейчас, в ситуации, когда действия США, посягнувших на российские валютные резервы, подорвали доверие остального мира к доллару, страны БРИКС могут принять принципиальные решения, которые уже в среднесрочной перспективе будут способны изменить всю систему мировых финансов», — предположила Панина.

Как подчеркнула эксперт, если доллар потеряет рынки этих пяти стран, то вскоре существующей мировой финансовой системе придет конец, а сменить ее может новая, более справедливая, безопасная и стабильная система.

Помимо этого, Панина отметила, что с перспективами «дедолларизации мира» связаны и возможные сценарии расширения БРИКС. Включение в БРИКС — это возможность выйти из числа заложников «системы доллара» и стать полноправными участниками формирования нового экономического порядка.

«Что касается политического контекста саммита БРИКС, то сам факт его успешного проведения показывает: попытки коллективного Запада изолировать Россию не достигли своей цели, кончились провалом. Все последние недели Белый дом и Госдеп, применяя схему «кнута и пряника», предпринимали колоссальные усилия для того, чтобы расширить антироссийский лагерь новыми участниками, для чего были готовы в буквальном смысле идти на поклон к тем государствам, которые еще вчера объявили «нерукопожатными» и «изгоями». <…> Однако ни одна страна БРИКС не поддержала действия США», — заключила эксперт.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе саммита указал на то, что БРИКС в настоящее время востребована для выстраивания многополярного мира. Российский лидер также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

Накануне глава государства отметил, что на данный момент РФ активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС.

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения — президент РФ Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует на саммите Си Цзиньпин.