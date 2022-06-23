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Оренбург включен в программу обновления парка общественного транспорта

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Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.

Поставку общественного транспорта осуществят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Урал56.Ру уточняет, что новые автобусы будут низкопольными и большой вместимости.

Глава региона Денис Паслер рассказал, что заявка Оренбуржья на обновление подвижного состава общественного транспорта прошла конкурсный отбор в Министерстве транспорта РФ. Все автобусы, которые получит Оренбург, будут экологичными машинами, комфортными и безопасными, приспособленными, в том числе для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая поставка будет в следующем голу, и еще 38 автобусов поступят в город в 2024 году.

ИА «Оренбуржье» пишет, что всего в ведомство поступили заявки от 44 регионов. Критериями отбора были в том числе наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.

На покупку 1161 автобуса из федерального бюджета направят около 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту на ремонт дорог и мостов Оренбургской области в этом году направят более 5,1 млрд рублей.

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