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В Сети резко осадили журналиста из США за слова о принадлежности Калининграда

Пользователи Сети раскритиковали американского журналиста за вопрос о том, почему Калининград принадлежит РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Marius Becker
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Бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша – младшего Дэвид Фрум получил резкую реакцию пользователей Сети после того, как поинтересовался в Twitter, почему Калининград — российская территория.

«Почему Калининград до сих пор российская территория?» — написал журналист в социальной сети 22 июня.

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Пользователи напомнили Фруму, что Калининград законно перешел к России по итогам Второй мировой войны.

«Советы потребовали его после Второй мировой — и получили», — написал юзер Phil Notabot, пояснив при этом, что благодаря региону СССР получил порт на Балтике, а РСФСР — границу с Польшей.

Другой пользователь под ником Matthew Forbes считает, что «никто не захотел переписывать послевоенный порядок».

«Потсдамское соглашение. Это же Вторая мировая, Дэвид, а не какая-нибудь античность», — отметил Brian Carlin.

При этом нашлись и пользователи, которые язвительно напомнили журналисту про особенности американской внешней политики.

«В яблочко, Дэвид. Там должна быть крупная военная база США», — написал Jack of Shadows.

«А почему ты до сих пор на свободе?» — поинтересовался Owen Ford.

ChrisO обратил внимание журналиста на владение американцами землями индейцев.

Калининградская область географически отделена от России и находится в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

Американские СМИ нередко называют Калининградскую область кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

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