В Кировской области начнут действовать новые тарифы на коммунальные услуги

Новые тарифы на коммунальные услуги начнут действовать с 1 июля в Кировской области. Соответствующая информация размещена на сайте Региональной службы по тарифам.

Кировское отделение «ЭнергосбыТ Плюс» предупредило жителей области, что показания счетчиков электроэнергии и горячей воды важно передать до 25 июня.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысят в Татарстане. Отмечалось, что сильнее всего они вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях республики.