Реклама
Прямой эфир
Экономика
Nike остановит поставки в Россию
Мир
США передали Украине гаубицы M777 без системы GPS
Мир
Власти РФ проинформировал посла Франции о высылке сотрудника миссии
Армия
Шойгу заявил о необходимости укрепить оборону Союзного государства
Мир
Премьер Албании назвал расширение ЕС жульническим процессом
Экономика
Экономист не исключил полный запрет на ввоз евро в Россию
Мир
В США внесли законопроект об обучении летчиков ВСУ пилотированию на F-15 и F-16
Общество
Ветераны призвали переименовать Болотную площадь в Площадь Российской империи
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии гарантий въезда россиян при наличии визы
Мир
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленную Украине технику
Мир
Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией
Сюжет:

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 23 июня о необходимости срочного укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии.

Контактные обязательства: в чем кроется научный потенциал Союзного государства
И смогут ли Россия и Белоруссия противостоять санкционному давлению

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО», — сказал он на встрече с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Шойгу выразил готовность оказывать любую поддержку белорусским коллегам. Он отметил, что сотрудничество двух стран развивается в условиях давления со стороны Запада.

«Республика Беларусь для нас — важнейший стратегический партнер, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу также пригласил Хренина на Московскую конференцию по международной безопасности и форум «Армия», которые пройдут в 2022 году.

Ранее в этот же день белорусская делегация ОБСЕ заявила о многочисленных провокациях Киева в отношении Минска. В миссии заявили, что за последний месяц украинские беспилотники 17 раз нарушали воздушное пространство Белоруссии.

17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нейтралитете своей страны в специальной военной операции России на Украине. При этом он отметил, что западные страны хотят участия белорусов в конфликте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022