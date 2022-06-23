Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 23 июня о необходимости срочного укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО», — сказал он на встрече с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Шойгу выразил готовность оказывать любую поддержку белорусским коллегам. Он отметил, что сотрудничество двух стран развивается в условиях давления со стороны Запада.

«Республика Беларусь для нас — важнейший стратегический партнер, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу также пригласил Хренина на Московскую конференцию по международной безопасности и форум «Армия», которые пройдут в 2022 году.

Ранее в этот же день белорусская делегация ОБСЕ заявила о многочисленных провокациях Киева в отношении Минска. В миссии заявили, что за последний месяц украинские беспилотники 17 раз нарушали воздушное пространство Белоруссии.

17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нейтралитете своей страны в специальной военной операции России на Украине. При этом он отметил, что западные страны хотят участия белорусов в конфликте.