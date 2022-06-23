В ООН назвали число погибших и раненых при землетрясении в Афганистане

При землетрясении в Афганистане погибли около 800 человек, более 1,4 тыс. пострадали. Об этом 23 июня сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

«По последней полученной нами информации, было подтверждено, что около 800 человек погибли и более 1,4 тыс. получили ранения, многие из них серьезные, несколько тысяч домов разрушены и повреждены», — сказал он на заседании СБ ООН.

Алакбаров отметил, что спасательная операция продолжается. По его словам, ожидается, что число выявленных потерь среди населения возрастет.

Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь на 22 июня. По данным геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост.

После произошедшего 22 июня было проведено экстренное заседание кабинета министров Афганистана, на котором обсуждалась помощь людям, пострадавшим от землетрясения.

Кроме того, министерство иностранных дел Афганистана обратилось к местным и международным организациям с призывом оказать содействие в преодолении гуманитарного кризиса.