Житель Липецкой области лишился 1,7 млн рублей из-за лжесотрудника ФСБ

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 46-летний мужчина перечислил злоумышленникам 1,7 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился «сотрудником ФСБ». Собеседник убеждал липчанина оказать содействие в поимке преступников. Для этого мужчине требовалось оформить кредит и перевести средства на определенные счета, пишет GOROD48.

Потерпевший выполнил инструкции собеседника и лишь после этого понял, что стал жертвой мошенничества. В полиции напоминают, что злоумышленники могут использовать подмену номеров телефонов государственных и правоохранительных органов. При телефонном разговоре мошенники запугивают граждан уголовным преследованием за невыполнение их инструкций. При подобных звонках рекомендуется незамедлительно прекращать разговор.

В Липецкой области мужчина три недели общался с незнакомцами, которые по телефону представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили мужчину оформить кредит и перевести средства на «безопасные» счета. Потерпевший лишился 1,9 млн рублей.