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Полиция Берлина запретила въезд автомобилей Tesla на свои объекты

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Полиция Берлина запретила владельцам автомобилей Tesla въезжать и парковаться на части своих объектов из-за системы видеорегистрации. Об этом 22 июня сообщило издание Der Tagesspiegel со ссылкой на распоряжение уполномоченного по безопасности управления полиции и земельной уголовной полиции Берлина.

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В частности, запрет касается объектов управления полиции Берлина и земельной уголовной полиции. Уточняется, что местные отделения органа могут самостоятельно решать вопрос допуска машин Tesla на территории.

По информации издания, в начале января полиция узнала, что «все модели автомобилей от производителя Tesla ведут постоянное видеонаблюдение пространства вокруг машины и экспортируют эти данные». Видеозаписи постоянно хранятся на сервере в Нидерландах. В полиции также полагают, что сами водители не знают, как в дальнейшем обрабатываются эти данные.

Кроме того, в правоохранительных органах обсуждались и другие предложения по работе с электромобилями, например создание специальных маршрутов и парковочных мест для автомобилей Tesla во избежание попадания автомобилей в зоны безопасности, такие как склады боеприпасов, места расположения спецподразделений, а также защита данных регистрационных номеров гражданских лиц.

Ранее, в марте, сообщалось, что чиновники США обеспокоены деловыми связями между Китаем и американским предпринимателем, генеральным директором компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском. Отмечалось, что опасения связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания, в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином. Кроме того, некоторые американские чиновники также обеспокоены и «отсутствием четких границ» между SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет деятельность в Китае.

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