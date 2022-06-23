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Свыше 7 тыс. т пестицидов и агрохимикатов ввезли в Приморье

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На территорию Приморского края ввезено более 7,1 тыс. т пестицидов и химикатов для использований в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области.

С начала 2022 года в регион поступило 216 партий пестицидов и шесть — агрохимикатов. Их размещают на складах для дальнейшего хранения и использования по всей стране, пишет РИА «Восток-Медиа».

«Лабораторными исследованиями подтверждено их соответствие требованиям нормативных документов. Все партии разрешены к ввозу», — говорится в сообщении ведомства.

С июля 2021 года Россельхознадзор осуществляет контроль за ввозом агрохимикатов в Россию. Это позволяет контролировать процесс производства и качество сельскохозяйственной продукции.

Оборот поступивших в страну пестицидов отслеживают с помощью Федеральной государственной информационной системы «Сатурн». За год в нее включили 69 предприятий, расположенных в Приморском крае.

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