РФС осудил отстранение Рыбуса от игры за Польшу из-за переход в «Спартак»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на отстранение Мацея Рыбуса от матчей за сборную Польши после его перехода в «Спартак».

«Это политический жест. Футбол должен быть вне политики, в данном случае этот принцип нарушается», — цитирует его 23 июня «Спорт-Экспресс».

20 июня 32-летнего Рыбуса отстранили от матчей национальной команды и лишили возможности выступить на чемпионате мира – 2022 в Катаре. В качестве причины было указано «клубное положение» защитника.

22 июня вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Збигнев Бонек назвал решение по Рыбусу популистским. Он отметил, что защитника смогут заменить другие игроки, а сам он часто подвергается травмам в клубах.

Рыбус подписал 11 июня контракт со «Спартаком» до конца сезона 2023/2024. Он перешел в команду из московского «Локомотива». За сборную Польши защитник провел 66 матчей, участвовал с ней в Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Первым матчем Рыбуса за «Спартак» может стать Суперкубок России. 22 июня стало известно, что московский клуб не станет бойкотировать игру с санкт-петербургским «Зенитом».