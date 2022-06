Завершился третий день Московской недели моды

Третий день Московской недели моды прошел насыщенно: в среду около 50 дизайнеров продемонстрировали свои коллекции на разных площадках столицы. В «Зарядье» день начался с коллективного показа студентов SERGEY SYSOEV Fashion school KOSYGIN UNIVERSITY, а продолжился модными показами от BALUNOVA Premium, NOVIKOVA DSGN x GIRL FROM 1938, SHOCKING AFTERTASTE, POLINA MIRCHEVA, ZUHAT, Arctic Explorer Russian North, KISSELENKO, Loom by Rodina, TANYA KOTEGOVA и VANYA VANIN.

Коллекции Inga Yankovich, VM STUDIO, IVANOVA, LANKOV by Business Line, BUGERA и Alena Nega были представлены на ВДНХ. Вечером возле фонтана «Дружба народов» объединились в рамках одного шоу сразу 14 брендов: ALIÉNÉ clo, Croki, Alexandra Kozlovskaya, Elena Davydenko (ED), COME PRIMA, JUST LABLE, Artigo, LeNeS brand, Raffinato, Darya Zvyagina, 131 girls, Kokon, Модный дом Светланы Баданиной и UPGRADE.

На Тверской площади презентовали свои коллекции 80.4 ANASTASIYA TUTAEVA, Elena Korobeinikova Design и VIKTORIA FLEUR, а также прошел мультипоказ российских дизайнеров «Краски» совместно с флористом Татьяной Тридворновой.

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе ВКонтакте в сообществе и в разделе VK Видео.

Свои коллекции в третий день на подиумах Московской недели моды в «Зарядье» представили:

В третий день Московской недели моды в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоялся коллективный показ команды молодых дизайнеров, объединенных обучением в авторской школе Сергея Сысоева в РГУ им. А.Н. Косыгина. Магистрантов курировали успешные деятели индустрии моды, что, безусловно, помогло им в разработке концептуальных коллекций. Такие разные, но связанные единым желанием создавать красивое и актуальное для мужчин и женщин свои капсулы представили: Анна Жабо, Татьяна Молдованова, Алина Кузнецова, Фарид Сайфуллин (Казань), Кермен Коженбаева, Алена Моргун, Сабина Изятова, Полина Кокурина, Мария Гаврилова (Рига), Дарья Виноградова, Александра Попадько, Маргарита Коковина, Ирина Свинцова, Анна Наумова, Алексей Малинин, Екатерина Черненкова, Павер Рай, Нусрат Марджан (Бангладеш), Аполлинария Верещагина, Стася Еременко, Евгения Макарова, Полина Брагина, Валерия Сергеева. Деконструктивизм, стиль пэчворк, национальные и художественные принты, прием колор-блокинг, внимание к деталям, этнику и многое другое можно было увидеть в их коллекциях. Платки стали объединяющим мотивом таких разных капсул.

Новая коллекция бренда BALUNOVA Premium отождествляет собой лаконичность и бессмертную классику: костюмы-двойки, приталенные жакеты и асимметричные пиджаки, плиссированные юбки в пол и корсетные кроп-топы. Монохромная цветовая гамма также задает тон оригинальной повседневности: от белого и молочного до глубокого темно-синего и угольно-черного. Отдельного внимания достоин выбор материалов, дизайнер сочетает приятные на ощупь натуральные и высокотехнологичные экоткани: переработанный полиэстер, органический хлопок, шерсть и вискозу. Главными чертами коллекции BALUNOVA Premium можно назвать выверенный крой, строгость линий, тщательно подобранные акценты, сочетание материалов разных фактур. Одежда идеально вписывается в динамику городской жизни: она базовая, ее легко комплектовать и создавать новые образы каждый день.

Творческий союз Юлии Алёшичевой, ее внука Яна Горкунова с дизайнером-модельером из г. Иваново Ксенией Новиковой представил совместную коллекцию «Поцелуй в лесу». Она посвящена жизни необычной вышивальщицы-самоучки Юлии Михайловны Алёшичевой, 84-летней художницы с псевдонимом «GIRL FROM 1938» (Девушка из 1938 года), который придумал ее внук. Юлия Михайловна создает удивительные текстильные картины, вышитые гладью и крестиком. Вышивка стала способом борьбы с серьезным недугом — деменцией, которая начала развиваться после сильных личных потрясений. У дизайнера пальто и курток Ксении Новиковой возникла идея перенести уникальные вышивки на одежду. Так и получилась яркая, передающая радость и ощущение праздника коллекция: фрагменты работ Юлии Михайловны превратились в принты и промышленную вышивку, при этом на подкладе, например, пальто работа помещена целиком с подписью автора и ее названием. Верхнюю одежду дополнили свитеры с элементами вышивок Юлии Михайловны, вязаные платья-туники, вязаные аксессуары: эти изделия пронизаны теплотой рук мастера и напоминают о наших бабушках.

Московский дизайнер Костя Скороходов уже 4 года экспериментирует с кастомизацией, что и подтолкнуло его к созданию бренда SHOCKING AFTERTASTE в 2020 году. Его смелые решения понравились многим представителям шоу-бизнеса. В этом сезоне Костя представил коллекцию Reworked, которая состоит из 50 изделий ручной работы для мужчин и женщин. В коллекции можно проследить ковбойскую тематику и отсылки к гранж-панку 2000-х. Цветовая палитра разнообразна: от нежно-голубого до классического панк-рок-сочетания розового с черным. Каждая вещь уникальна, так как вторичное использование материалов, нестандартный подход к технике окрашивания тай-дай, ручной варке и травления позволили создать трендовые вещи: брюки-карго и низкая посадка джинсов, кроп-топы и куртки оверсайз.

Новая коллекция бренда POLINA MIRCHEVA была построена на контрастах. Ключевыми деталями стали смелые цветовые решения, принты, спортивные ленты-лампасы, которые соседствовали с воланами, объемными рукавами-буфами и юбками из фатина. Сам показ представлял собой выступление рэп-исполнителя, вокруг которого появлялись модели в платьях в полуспортивном стиле, спортивных костюмах из нежных тонких тканей или в технике колор-блок с геометрическим рисунком. Закрывал показ перформанс с балериной в нежном свадебном платье цвета слоновой кости, она не только прошла по подиуму, но и выполнила несколько балетных движений.

Молодой бренд во главе с дизайнером Зухат Асековой следует принципам скромной моды/modest fashion. Дизайнер создает вещи, покрывающие все тело, кроме кистей рук и овала лица, при этом многие модели представляют собой функциональные, продуманные решения, которые «раскладываются» на отдельные комбинации и платья с длинными рукавами. В этом сезоне коллекция стала переосмыслением культурного наследия, в ней прослеживались отсылки к вьетнамским туникам с высокими разрезами, японскому кимоно, национальному костюму народов Кавказа, наследующему азиатские мотивы из-за территориальной близости.

В Ледяной пещере парка «Зарядье» прошла презентация Arctic Explorer Russian North, уникальной совокупности высокотехнологичных разработок в области практичной верхней одежды. Каждый новый сезон Arctic Explorer передает синергию опыта бренда в создании коллекций, основой которых являются первоклассное качество, тщательная проработка деталей, выбор фурнитуры премиум-сегмента, экологичность материалов и общая любовь команды создателей AERN к творческим экспериментам.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.