Журналисты и активисты ОНФ попали под обстрел под Северодонецком

Журналисты и представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) попали под минометный обстрел под Северодонецком в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 июня сообщил руководитель пресс-службы ОНФ Алексей Штокал.

«Во время непосредственной передачи груза, собранного [военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда»] Александром Коцем для артиллерийского дивизиона, начался минометный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручен. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск», — процитировал он слова руководителя представительства «Народного фронта» в ЛНР Анны Еременко.

Штокал уточнил, что среди попавших под обстрел были сама Еременко, замруководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов, а также группа российских и местных журналистов.

Ранее, 2 июня, под обстрелом в Попаснянском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалась съемочная группа телеканала «Известия». Журналистам пришлось укрываться от мин в окопах. Обошлось без жертв и серьезных ранений, корреспонденты получили незначительные травмы.

За день до этого стало известно, что в ЛНР осколком мины был ранен в руку корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.

До этого, 13 мая, съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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