РФС и Паралимпийский комитет России поддержат атлетов с ДЦП в полумарафоне «Моя столица»

26 июня 2022 года в Москве пройдет полумарафон «Моя столица». В стартах примут участие профессиональные атлеты, спортсмены-любители, дети от 4 до 11 лет, а также параатлеты с ДЦП. Подопечные благотворительного фонда #БольшеЧемМожешь преодолеют дистанцию 10 км на специализированных колясках с известными российскими спортсменами.

Главной опорой в этом нелегком для людей с заболеванием центральной нервной системы деле станут советник президента Российского футбольного союза, бывший капитан сборной России Алексей Смертин, чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Андрей Шиманов, Вице-президент Паралимпийского комитета России, чемпион Паралимпийских игр по футболу Иван Потехин, паралимпийский чемпион по футболу, чемпион Европы в составе сборной России Сергей Манжос. Спортсмены в буквальном смысле станут ногами для своих подопечных. Они пробегут дистанцию вместе с коляской, в которой будет находиться атлет.

В событии также примут участие подопечные Российского футбольного союза.

«Участие в забегах уже стало доброй традицией и визитной карточкой для РФС и Паралимпийского комитета России, — сказал Алексей Смертин. — Я рад что благотворительный фонд развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь» дает возможность пробежать дистанцию Московского полумарафона вместе с футболистами с различными нозологиями. Вместе мы мотивируем окружающих и показываем что бег для всех!»

Участие атлетов с ДЦП в серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» стало традицией. В этом году более сорока атлетов с ДЦП присоединятся к полумарафону. Подобные акции проводятся с 2016 года фондом #БольшеЧемМожешь при участии известных спортсменов. Главная цель — организация тренировок для людей с разными физическими возможностями, а также протекция их участия в массовых спортивных состязаниях.

«Спортсменам с ДЦП, к сожалению, недоступно участие во многих спортивных мероприятиях, — прокомментировал основатель благотворительного фонда развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь Вадим Зеленский. — Поэтому для наших подопечных важен каждый забег, ведь большую часть жизни они проводят в специализированных интернатах и мало бывают на больших спортивных состязаниях».

Также в полумарафоне примут участие профессиональные атлеты: Николай Чавкин, Елена Седова, Валерия Жандарова, Федор Шустов и другие. Во время забега они присоединятся к спортсменам-любителям и вместе с ними преодолеют 21,1 км. Всего в событии примут участие более 5 тыс. человек из 70 регионов страны.

* Комментарий Алексея Смертина был предоставлен пресс-службой РФС.