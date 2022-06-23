Штрафы за препятствование вывозу мусора увеличили в Подмосковье

Размер штрафов за препятствование вывозу мусора увеличили в Московской области. Санкции грозят водителям, из-за автомобилей которых не смогли проехать мусоровозы.

Изменения внесены в региональный кодекс об административных правонарушениях депутатами Мособлдумы. За неправильную парковку автомобилистам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составляет 10 тыс. рублей, для юридических — 30 тыс. рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Если нарушение совершено в первый раз, штраф может быть заменен на предупреждение.

Заместитель начальника главного управления госадмтехнадзора Сергей Гирко отметил, что увеличение штрафа позволит решить проблему нарушений графика вывоза отходов и переполнения контейнеров с мусором.

В 2021 году в Московской области было выписано 1,53 тыс. постановлений о подобных нарушениях. В 2022 году выписано почти 1,1 тыс. постановлений.