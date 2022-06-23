Маршруты для детей-колясочников приведут в порядок в Рязани

Маршруты, которые используются детьми на инвалидных колясках, приведут в порядок на территории Рязани. О планах по созданию комфортной городской среды сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова.

В состав рабочей группы вошли представители министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, организации «Дети-Ангелы Рязани», а также родителей детей-инвалидов. Они изучают маршруты, по которым передвигаются колясочники, пишет 62INFO.ru. По итогам осмотра группа принимает решения по дальнейшей организации дооснащения доступной среды.

По итогам осмотра первых четырех маршрутов составлен соответствующий протокол. Замечания по состоянию маршрутов будут направлены омбудсменом в профильные ведомства.