Схему бесплатной пересадки в автобусах намерены ввести в Тюмени

В Тюмени в 2023 году планируют внедрить схему бесплатной пересадки в городских автобусах. Соответствующая инициатива принадлежит депутатам гордумы.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов, власти уже заключили контракт на разработку схемы с учетом опыта других городов, где подобная система уже действует.

«Одним из вариантов может стать некий электронный носитель, показывающий, что человек осуществляет проезд с правом пересадки без повторной оплаты», — объяснил Антипов.

Реализовать проект планируется до конца 2023 года. Пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на другой автобус в течение часа, пишет портал «Наш город».

По словам депутатов, необходимость внедрения схемы бесплатной пересадки вызвана увеличением стоимости проезда в общественном транспорте города. Цена на билет выросла, и для многих горожан сумма стала ощутимой.

По данным на 23 июня, стоимость проезда в автобусах Тюмени составляет 28 рублей при безналичном расчете и 29 рублей при оплате наличными.