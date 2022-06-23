Игнатьевское шоссе перекроют в Благовещенске из-за замены водопровода

В Благовещенске на три недели ограничат движение по Игнатьевскому шоссе. Решение принято в связи с заменой старого водопровода, сообщает городская мэрия.

С 24 июня шоссе перекроют на отрезке между улицами Кантемирова и Дьяченко. Также движение ограничат на пересечении Игнатьевского шоссе с улицей Кантемирова.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, открыть участок планируется через три недели.

Схема движения скорректирована в связи с заменой ветхого водопровода. В ближайшее время подрядная организация приступит к тампонажу старого канализационного коллектора.