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Депутаты поддержали законопроект о вытрезвителях в Карелии

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Законопроект об организации помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в Карелии прошел окончательное чтение. Расходы на создание и функционирование специализированного учреждения составят почти 50 млн рублей.

С начала 2022 года в органы внутренних дел доставили больше 2,9 тыс. человек в состоянии опьянения. Свыше 2,3 тыс. человек привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. По словам депутата Алексея Хейфеца, ежедневно в скорую помощь поступает до 400 вызовов для оказания помощи лицам в состоянии опьянения, пишет ИА «Карелinform».

На приобретение модульного здания, мебели, оборудования и инвентаря потребуется 29,1 млн рублей. Еще 18,7 млн рублей необходимы для функционирования вытрезвителя.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе первый вытрезвитель откроется в конце июня на территории Нижневартовска. Доставлять граждан в учреждение будут полицейские через психоневрологическую больницу для освидетельствования.

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