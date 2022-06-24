Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Финал Кубка Стэнли. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Сезон НХЛ может закончиться уже в ночь с 24 на 25 июня. В Денвере местный «Колорадо» примет на своем льду «Тампу» в пятом матче финальной серии плей-офф. «Эвеланш» ведут в противостоянии 3:1 и для окончательного успеха команде Валерия Ничушкина осталось выиграть всего одну встречу. В случае победы они разрушат гегемонию «Тампы» — команда Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева выигрывала два предыдущих Кубка Стэнли.

25 июня, 03:00. «Болл Арена» (Денвер, США)

Футбол

«Кубок Пари Премьер». «Зенит» — «Сочи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

В российском футболе в самом разгаре предсезонная подготовка к национальному первенству. Из-за санкций клубы предпочитают готовиться у себя дома и играть друг с другом контрольные матчи. Одной из возможностей проверить свои силы для четырех клубов РПЛ стал предсезонный турнир «Кубок Пари Премьер». Он стартовал 21 июня — петербургский «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» в серии одиннадцатиметровых (1:1, по пенальти 5:3). В субботу, 25 июня, клуб из Северной столицы примет у себя «Сочи». На следующей неделе турнир переедет в Москву, и в дело вступит столичный ЦСКА.

25 июня, 20:00. Стадион «Смена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Шахматы

Турнир претендентов

Фото: Getty Images/Miguel Pereira

Соревнование за право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном за шахматную корону подходит к своему экватору. В Мадриде уже проведено шесть туров из 14. Пока лидирует россиянин Ян Непомнящий. В субботу, 25 июня ему играть с румыном Рихардом Раппортом, а в воскресенье — с китайцем Дином Лижэнем. Отрыв от идущего вторым американца Фабиано Каруаны составляет всего половину балла, так что борьба в самом разгаре. Кроме названных шахматистов за победу в турнире претендентов сражаются азербайджанец Теймур Раджабов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фирузджа и японец Хикару Накамура.

25–26 июня, 16:00, седьмой-восьмой туры. Дворец Сантонья (Мадрид, Испания)