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Премьер Албании назвал расширение ЕС жульническим процессом

Премьер Албании Эди Рама: расширение Евросоюза — жульнический процесс
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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25 стран — членов Евросоюза в ходе саммита не преодолели вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в сообщество, процесс расширения объединения — жульнический. Об этом 23 июня заявил глава правительства Албании Эди Рама в ходе пресс-конференции.

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По его словам, поведение Болгарии стало «катастрофой», но препятствием для начала переговоров он назвал «искаженный дух расширения» ЕС.

«Позвольте мне выразить глубочайшее сожаление по поводу ЕС. Мне их жаль, и я надеюсь, что мы сможем им помочь», — цитирует его телеканал Rtsh.

Он напомнил, что Македония уже 17 лет имеет статус кандидата на вступление в ЕС. Албания ждет вступления в ЕС почти девять лет.

«Дух евроинтеграции перешел от общего видения сообщества к захвату заложников отдельными государствами», — подытожил Рама.

На саммите в Брюсселе будет обсуждаться и вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. В двухдневном мероприятии примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

20 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Совете ЕС, сообщило, что все страны уже одобрили Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его мнению, этого не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС.

На данный момент официальными кандидатами в члены ЕС являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания. Они получили статус с 1999 по 2014 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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