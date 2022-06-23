МИД Украины заявил об отсутствии гарантий въезда россиян при наличии визы

Наличие украинской визы не является гарантией въезда на территорию Украины для иностранцев, в том числе россиян. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в украинском МИДе.

Ведомство отметило, что окончательное решение принимают пограничники.

«Напоминаем, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину — окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины», — говорится в сообщении на странице МИД Украины.

17 июня стало известно, что кабинет министров Украины одобрил введение визового режима для граждан РФ с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак прокомментировал это решение как вопрос безопасности и объяснил его необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

2 мая стало известно, что петиция на сайте офиса президента Украины за введение визового режима с Россией набрала необходимое для рассмотрения этой инициативы президентом страны Владимиром Зеленским число голосов — свыше 25 тыс. А 6 июня лидер назвал эту идею неплохой.

22 мая представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила о намерении Зеленского внести в раду законопроект, который позволит получить особый правовой статус гражданам Польши, находящимся на территории его страны. Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в беседе с «Известиям» заявил, что поляки имеют право находиться на Украине без визы, поэтому непонятно, насколько фундаментально это поменяет ситуацию.

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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