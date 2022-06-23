Центры амбулаторной помощи выявили 248 онкобольных в Рязанской области

Центры амбулаторной онкологической помощи выявили 248 случаев онкозаболеваний в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональный Минздрав.

Учреждения работают на базе межрайонных медицинских центров в Сасове, Касимове и Шилове. На диспансерном учете состоят 4,3 тыс. пациентов, химиотерапевтическое лечение с момента открытия центров получили 1,8 тыс. человек. По данным Минздрава, порядка 58% случаев заболеваний удается выявить на ранней стадии.

До конца 2022 года планируется открытие еще двух центров в Скопине и Ряжске. На текущий момент ведутся ремонт помещений, а также закупка необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что в Рязани новый онкологический диспансер планируют достроить к сентябрю. В десятиэтажном здании разместят 250 коек и блок с десятью операционными.