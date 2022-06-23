«Роснефть» поможет с изучением белой чайки

В северо-восточную часть Карского моря отправилась экспедиция для наблюдений за популяцией белой чайки — редкого вида, занесенного в Красную книгу РФ. Исследования организовал Арктический научный центр «Роснефти», а также Арктический и антарктический научно-исследовательским институт.

Как сообщает пресс-служба нефтяной компании, специалисты будут изучать этот редкий вид морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования, который длится около двух месяцев. В ходе экспедиции планируется собрать данные о численности птиц, особенностях питания, путях миграции.

Ученые также оценят состояние здоровья популяции и выяснят «особенности пространственного размещения вида», рассказали в «Роснефти». Для этого, в частности, планируется установить фотоловушки и провести визуальный осмотр колоний птиц.

Наблюдения за белой чайкой были начаты еще в 2020 году. При этом данные, которые получат эксперты в текущем году, «позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала», заверили в компании, подчеркнув, что результаты исследований поспособствуют сохранению вида.

«Роснефть» реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных — важнейших биоиндикаторов состояния окружающей среды. Речь идет о белом медведе, атлантическом морже, диком северном олене и белой чайке.

Большая часть мировой популяции этой редкой птицы гнездится на территории России: от Шпицбергена на восток до моря Лаптевых. Сбор информации о численности вида и его динамике осложняется удаленностью и труднодоступностью мест его обитания. Белая чайка обычно живет в море, кочуя по акватории Северного Ледовитого океана в пределах зоны дрейфующих льдов, и появляется на суше только в период размножения.