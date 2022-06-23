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Опубликованы кадры работы пулеметчиков ДНР под поселком Нью-Йорк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин показал работу пулеметчиков Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Нью-Йорк.

Военкор побывал на пулеметной точке военных ДНР, которая также служит наблюдательным пунктом. От него до укреплений ВСУ — 670 м.

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Чтобы наблюдать за позициями противника, не высовываясь из укрытия, солдаты используют трубу разведчика, надетую на длинную палку.

По словам корреспондента, еще недавно в этой местности по украинским позициям работала донецкая артиллерия. Пулеметчики ведут огонь по любому движению, которое замечают.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал бывшие позиции ВСУ под Нью-Йорком. По его словам, штурмовать их тяжело. Журналист отметил, что на данных позициях располагались в том числе боевики запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

Поселок городского типа Нью-Йорк основан протестантами, приглашенными в Россию Екатериной II. С 1951 по 2021 год населенный пункт назывался Новгородское. В 2021 году Верховная рада вернула ему наименование Нью-Йорк. По состоянию на 23 июня поселок находится под контролем Киева.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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