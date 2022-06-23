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Старинный фонтан начали ремонтировать в Ботаническом саду Пскова

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Специализированная служба приступила к ремонту фонтана в Ботаническом саду в Пскове. Конструкции вернут ее первоначальный вид.

В конце 1950-х годов фонтан был выполнен в серых тонах. Рабочие планируют восстановить конструкцию, а также установить цветную подсветку. На текущий момент ведется очистка системы водоподготовки фонтана, очистка трубы проводится с помощью каналопромывочной машины. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

В дальнейшем специалисты выполнят шпаклевочные работы и устранят мелкие сколы и дефекты чаши фонтана. После этого конструкцию покрасят в соответствии со схемой, согласованной с администрацией города. Чаше придадут светло-голубой цвет, сам фонтан станет молочно-серым. Кроме того, будет восстановлена светодинамическая подсветка.

Работы будут выполнены ко Дню города.

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