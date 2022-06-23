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Власти РФ проинформировал посла Франции о высылке сотрудника миссии

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Власти РФ проинформировали посольство Франции в Москве о том, что сотрудник миссии должен покинуть страну. Об этом 23 июня заявили во французском МИДе.

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«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу о том, что присутствие сотрудника нашего посольства на территории страны более не является желательным. Никаких законных оснований не было представлено», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Париже выразили сожаление по поводу такого решения, назвав его несправедливым.

Глава французского МИД Катрин Колонна поручила оперативно представить предложения для определения дальнейших действий. В министерстве заверили, что французские дипломаты в России действуют в соответствии с Венскими конвенциями.

Ранее французские СМИ сообщали, что послу заявили о нежелательности пребывания в России атташе по делам культуры Фабриса Руссо. Ему нужно покинуть страну до 17 июля. Его подозревают в организации незаконных схем финансирования СМИ и НКО.

18 мая МИД РФ объявил 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России персонами нон гранта в качестве ответной меры на действия Парижа, который выслал 41 сотрудника российских дипмиссий.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. 14 мая он указал, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

До этого Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств.

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