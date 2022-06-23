В США внесли законопроект об обучении летчиков ВСУ пилотированию на F-15 и F-16

В конгресс США внесен законопроект об обучении украинских летчиков пилотированию на американских истребителях F-15 и F-16. Об этом 17 июня заявил соавтор документа Адам Кинзингер.

«Вооруженные силы Украины нуждаются в нашей немедленной помощи, особенно с авиацией. Сегодня мы с моим коллегой — ветераном ВВС Крисси Хулахан представили законопроект об обучении и военной помощи украинским летчикам-истребителям», — написал конгрессмен в Twitter.

По словам Хулахан, в том случае, если США решат передать Украине штурмовую авиацию, пилоты ВСУ должны быть готовыми к их немедленному использованию. Конгрессмены уверены, что независимо от того, осуществятся поставки самолетов или нет, программа обучения пилотов укрепит военный потенциал Украины.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о договоренности со странами Запада, что они не будут поставлять на Украину штурмовые самолеты или танки.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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