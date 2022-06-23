Болгары высмеяли премьера за слова о российском после

Гости и пользователи сайта Dir.bg выступили с резкой критикой премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который назвал трех болгарских политиков и российского после в Софии виновными в «свержении» правительства страны.

Премьер-министр заявил, что по вине российского посла Элеоноры Митрофановой, бывшего премьер-министра Бойко Борисова, руководителя партии «Есть такой народ» Слави Трифонова, а также депутата Деляна Пеевски парламент вынес вотум недоверия кабмину страны.

Читатели портала поспешили назвать его заявления «шизофренией», предложив обвинить президента России во всех бедах. Некоторые комментаторы добавили, что ключевой причиной отстранения стали некомпетентная и губительная политика, которую проводило правительство Болгарии.

«Да будет жива и здорова Ее Превосходительство Митрофанова, раз она "свергла" самое некомпетентное правительство во главе с патологическим лжецом, который войдет в историю как абсолютный слабак», — заявил пользователь «Торашко».

«А папа римский, далай-лама, Эрдоган — где ты их забыл? Правда, Петков сделал большое дело: за шесть месяцев сделал то, на что Борисову понадобилось 12 лет — собрал достаточно людей, которые так его возненавидели, чтобы отстранить его от власти», — написал пользователь «Ронин».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Петкова, заявив, что политик «устал, начал заговариваться». Кроме того, Захарова посоветовала обвинить в объявлении вотума ещё «Бэтмена и Женщину-кошку».

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия премьер-министру Кирилу Петкову и правительству страны.