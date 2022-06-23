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Болгары высмеяли премьера за слова о российском после

Болгары посмеялись над премьер-министром Кирилом Петковым, обвинившим Россию в «свержении» правительства
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Гости и пользователи сайта Dir.bg выступили с резкой критикой премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который назвал трех болгарских политиков и российского после в Софии виновными в «свержении» правительства страны.

Премьер-министр заявил, что по вине российского посла Элеоноры Митрофановой, бывшего премьер-министра Бойко Борисова, руководителя партии «Есть такой народ» Слави Трифонова, а также депутата Деляна Пеевски парламент вынес вотум недоверия кабмину страны.

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Читатели портала поспешили назвать его заявления «шизофренией», предложив обвинить президента России во всех бедах. Некоторые комментаторы добавили, что ключевой причиной отстранения стали некомпетентная и губительная политика, которую проводило правительство Болгарии.

«Да будет жива и здорова Ее Превосходительство Митрофанова, раз она "свергла" самое некомпетентное правительство во главе с патологическим лжецом, который войдет в историю как абсолютный слабак», — заявил пользователь «Торашко».

«А папа римский, далай-лама, Эрдоган — где ты их забыл? Правда, Петков сделал большое дело: за шесть месяцев сделал то, на что Борисову понадобилось 12 лет — собрал достаточно людей, которые так его возненавидели, чтобы отстранить его от власти», — написал пользователь «Ронин».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Петкова, заявив, что политик «устал, начал заговариваться». Кроме того, Захарова посоветовала обвинить в объявлении вотума ещё «Бэтмена и Женщину-кошку».

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия премьер-министру Кирилу Петкову и правительству страны.

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