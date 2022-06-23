Глызин рассказал о жалобах Шатунова на усталость

Певец Алексей Глызин, экс-участник коллективов «Веселые ребята» и «Самоцветы» 23 июня рассказал, что умерший певец Юрий Шатунов в последнее время жаловался на усталость из-за большого количества концертов.

«Он просто был востребован, у него была миллионная армия поклонниц <…> Он просто работал всегда», — сказал Глызин «Известиям».

Также он рассказал, что Шатунов был добрым и неконфликтным человеком. По словам Глызина, музыкант смог создать одну из лучших студий в Германии. Вместе с тем Глызин указал на то, что Шатунова изматывали суды с продюсером Андреем Разиным за исполнение песен «Ласкового мая».

«Они просто были диаметрально противоположны по складу характера и остального. Все-таки Юра был человеком творческим, а Андрей все-таки по отношению к своим коллегам был достаточно деспотичный товарищ», — сказал Глызин.

Ранее композитор Михаил Муромов также предположил, что суды с Разиным могли отразиться на здоровье певца.

Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на четверг. Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Музыканта, скорее всего, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О дате прощания станет известно позже.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето». За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.

23 июня в 23:30 телеканал РЕН ТВ покажет документальный фильм собственного производства «Ласковый май: от заката до рассвета» в память о солисте коллектива.