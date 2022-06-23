Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с марта
Экономика
В Минфине назвали санкции против России финансовой ядерной бомбой
Спорт
Американская синхронистка едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии
Экономика
Ростовские выпускники-отличники получат ипотеку под 1%
Мир
Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира
Мир
Россияне смогут получить украинские визы в восьми городах
Мир
Число погибших из-за наводнений в Индии превысило 100
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы»
Общество
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом
Экономика
Nike решила полностью уйти из России
Мир
Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду

Глызин рассказал о жалобах Шатунова на усталость

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певец Алексей Глызин, экс-участник коллективов «Веселые ребята» и «Самоцветы» 23 июня рассказал, что умерший певец Юрий Шатунов в последнее время жаловался на усталость из-за большого количества концертов.

Каким он парнем был: Россия оплакивает Юрия Шатунова
Певец завоевал популярность в составе группы «Ласковый май»

«Он просто был востребован, у него была миллионная армия поклонниц <…> Он просто работал всегда», — сказал Глызин «Известиям».

Также он рассказал, что Шатунов был добрым и неконфликтным человеком. По словам Глызина, музыкант смог создать одну из лучших студий в Германии. Вместе с тем Глызин указал на то, что Шатунова изматывали суды с продюсером Андреем Разиным за исполнение песен «Ласкового мая».

«Они просто были диаметрально противоположны по складу характера и остального. Все-таки Юра был человеком творческим, а Андрей все-таки по отношению к своим коллегам был достаточно деспотичный товарищ», — сказал Глызин.

Ранее композитор Михаил Муромов также предположил, что суды с Разиным могли отразиться на здоровье певца.

Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на четверг. Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Музыканта, скорее всего, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О дате прощания станет известно позже.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето». За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.

23 июня в 23:30 телеканал РЕН ТВ покажет документальный фильм собственного производства «Ласковый май: от заката до рассвета» в память о солисте коллектива.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022