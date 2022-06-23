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Боец ВСУ Бурковский заочно арестован Савеловским судом Москвы

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Украинский военнослужащий Сергей Бурковский заочно арестован Савеловским судом Москвы. Он обвиняется в применении запрещенных методов ведения войны. Об этом рассказали в пресс-службе суда в четверг, 23 июня.

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«Постановлением суда Бурковскому С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента передачи его правоохранительным органам РФ», — заключили в пресс-службе.

Ему вменяется часть 1 статьи 336 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Бурковскому грозит до 20 лет колонии.

1 июня Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте троих командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все они обвиняются в геноциде — действиях, направленных на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение, а также в применении запрещенных методов ведения войны.

8 мая по этой же статье были возбуждены новые уголовные дела в отношении ряда командиров и военнослужащих ВСУ — Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Дмитрия Довбия, Александра Бондаренко, Андрея Качанова, Романа Забродского, Виталия Сущенко, Сергея Смолика, Игоря Ситницкого и иных лиц.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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