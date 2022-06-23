Tikkurila продолжает продажи в России

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila продолжает продавать в России базовый ассортимент. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор компании в РФ Михаил Тихомиров в четверг, 23 июня.

«Мы, как и многие иностранные компании в России, ищем пути решения сложившейся ситуации. Мы уже сообщали, что сократили масштабы своей операционной деятельности в России, продолжая при этом оказывать поддержку местным сотрудникам. На текущий момент мы продолжаем продавать в РФ базовый ассортимент продукции, что позволяет нам выплачивать сотрудникам заработную плату», — сказал топ-менеджер.

Tikkurila объявила об уходе с российского рынка 22 июня. В компании рассказали, что с начала спецоперации по защите Донбасса продолжали осуществлять минимальный объем продаж, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам.

Производитель уточнил, что если в этом году его работа в России принесет прибыль, он передаст ее некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

В сообщении компании говорится, что у нее нет возможности работать устойчиво, поэтому пришлось принять решение об уходе.

Tikkurila планирует либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход.

Tikkurila — одна из крупнейших в Северной и Восточной Европе компаний, которые производят краски. Она была основана в 1862 году. Оборот в 2021 году составил €561,5 млн. Из всех производимых красок 77% на водной основе.