Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с марта

Спотовая цена на газ в Европе в четверг, 23 июня, превысила $1500 за кубометр впервые с марта этого года, когда котировки взлетали выше $2 тыс. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, июльский фьючерс на индекс TTF на максимуме достигал $1504 за 1 тыс. куб. м при том, что накануне торги закрылись на отметке $1367. По данным на 15:24 мск, стоимость этого фьючерса понизилась до $1477 за тысячу кубометров.

Siemens Energy не смогла вернуть «Газпрому» после капитального ремонта в Канаде турбину с компрессорной станции «Портовая» (отправной компрессорной станции (КС) «Северного потока») из-за санкций Оттавы. Также подрядчик не может приступить к плановому техобслуживанию других турбин на КС. В результате газовому холдингу пришлось сократить прокачку газа по «Северному потоку». Чиновники ФРГ и Канады обсуждают решение проблемы, но пока не нашли его.

С 11 июля «Северный поток» полностью остановит транспортировку газа в связи с плановым техническим обслуживанием, и это приведет к еще большей нехватке газа на рынке, заявил ранее в четверг «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, РФ ежегодно делает профилактический ремонт «Северного потока – 1», приостанавливая по нему в течение примерно пары недель транспортировку газа.