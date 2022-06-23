Ростовские выпускники-отличники получат ипотеку под 1%

Ростовские студенты, окончившие вузы с отличием, получат льготную ипотеку со ставкой 1% годовых. Соответствующий закон был принят 23 июня региональным парламентом.

Депутаты законодательного собрания Ростовской области в окончательной редакции утвердили закон «О развитии агломераций в Ростовской области». В нем содержится пункт субсидировании процентной ставки по жилищным кредитам для молодых специалистов.

«Речь идет о специалистах, имеющих диплом о высшем образовании с отличием, которые принимают решение жить и работать в Ростовской области», — сказано в материалах законопроекта.

Программой смогут воспользоваться выпускники, окончившие вузы в 2021 году, однако в дальнейшем ее могут расширить на предыдущие годы.

«Это стратегически важное решение, от которого не стоит ждать сиюминутных результатов, но это нормативное решение на десятилетия вперед определяет магистральные направления развития, транспортной инфраструктуры, вопросы территориального планирования», — сказал спикер заксобрания Александр Ищенко.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн для остальных регионов.

Днем ранее президент России Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк максимально эффективно и быстро реализовать поручение от 17 июня о снижении ставки по льготной ипотеке.

2 мая правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной или другой субсидированной. По подсчетам экспертов, данная мера позволяет взять заем на жилье с ежемесячным платежом на 41% ниже, чем по средней рыночной ставке.