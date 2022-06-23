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Немцев предупредили о значительном повышении цен на газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральное сетевое агентство Германии призвало компании и потребителей готовиться к значительному повышению цен на газ и поддержали призыв правительства к мерам экономии. Об этом говорится в ежедневном докладе ведомства в четверг, 23 июня.

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В сообщении отмечается, что ситуация на газовом рынке напряженная, исключать ухудшения ситуации нельзя, но снабжение Германии остается стабильным.

«Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку – 1» заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер. Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам».

Ранее, 20 июня, вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа. А за день до этого он заявил о необходимости увеличить использование «грязного топлива» — вернуться к эксплуатации угольных электростанций, которую в последнее время минимизировали.

15 июня стало известно о том, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». В тот же день стало известно, что в связи со снижением прокачки до 67 млн куб. м в сутки стоимость газа в Европе отметилась максимальными показателями с конца апреля — свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.

15 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что знает «единственную причину» роста цен на голубое топливо в мире. Американский лидер обвинил во всем российского президента Владимира Путина и его решение начать спецоперацию по защите Донбасса.

22 мая обозреватель газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Он отметил, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие экспортеры могут рассматриваться лишь как резервные продавцы.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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