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Американская синхронистка едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание в ходе выступления на ЧМ и чуть не утонула
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Синхронистка из США Анита Альварес 23 июня потеряла сознание в ходе своего выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсменка потеряла сознание и начала тонуть прямо во время исполнения программы. Тренер американской сборной Андреа Фуэнтес вытащила девушку из воды и начала оказывать ей первую помощь.

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Девушка была госпитализирована, однако в ходе обследования врачи не нашли никаких проблем или травм. Считается, что причиной обморока у спортсменки мог стать стресс перед выступлением и высокая температура, которая держится на данный момент в Будапеште.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в это время в Венгрии и продлится до 3 июля. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях на фоне ситуации на Украине.

17 марта через два дня после своего первого поединка скончался боец смешанного стиля Кристиан Лубенга. Американский спортсмен принял участие в любительском турнире и получил нокаут от соперника Коди МакКракена. После боя Лубенга был госпитализирован и скончался в больнице.

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