Около 1,5 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от паводка в Якутске
В городском округе Якутск в ближайшее время начнется выплата компенсаций жителям сел Тулагино и Капитоновка, пострадавшим в результате весеннего паводка в 2022 году. Об этом рассказал руководитель управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности Николай Егоров.
По его словам, компенсация полагается 99 жителям Тулагино и Капитоновки, чье имущество пострадало от большой воды. Общая сумма выплат составит около 1,5 млн рублей.
Как уточняет ИА SakhaNews, перечень пострадавших объектов был сформирован 10 июня. Через четыре дня документ согласовали в МВД и утвердил глава горокруга.
Также был сформирован дополнительный список, включающий еще 10 пострадавших. Управа Промышленного округа уже собрала необходимый пакет документов. Сейчас идет согласование и сверка перечня на соответствие адресов, паспортных данных владельцев и другой информации.
22 июня ИА YakutiaMedia сообщили в республиканском министерстве экологии, что компенсации уже выплачены жителям Олекминского, Горного и Намского районов Якутии. До 30 июня материальную помощь также получат пострадавшие от паводка жители Кобяйского улуса.
Ущерб от весеннего паводка предварительно оценивается в 205,7 млн рублей. Власти выделят 162,1 млн рублей на неотложные аварийно-восстановительные работы, 35,1 млн рублей — на ремонт дорог и 8,5 млн рублей — на оказание единовременной финансовой помощи жителям.
Комиссии продолжают обследование пострадавших объектов.