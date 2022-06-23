Песков назвал выполнение требований России условием для мирного урегулирования на Украине

В Кремле не ознакомлены с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованным в американском издании The National Interest, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования России. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал он журналистам.

На вопрос, о каких требованиях российской стороны идет речь, представитель Кремля ответил, что «Украина прекрасно знает всё».

Ранее, 19 июня, эксперт журнала The National Interest Дэвид Пайн выразил мнение, что Киеву стоит пойти на компромисс с Россией, признав Крым российским и объявив о нейтральном статусе Украины. По словам Пейна, Киеву необходимо разорвать отношения с НАТО отказом от вступления в альянс и размещения на своей территории его войск и баз. Кроме того, эксперт считает, что Вооруженные силы Украины также должны быть сокращены до 150 тыс. человек кадрового состава и 100 тыс. резервистов.

России же автор статьи предлагает вывести свои войска с территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В Москве не раз указывали, что украинская сторона старается затянуть переговорный процесс, а в конечном итоге и вовсе отказалась от своих предложений и вышла из переговоров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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