В Госдуме ответили на обвинение посла России в отставке премьера Болгарии

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, возлагая вину в отставке своего правительства на российского посла, демонстрирует политический инфантилизм. Такое мнение в четверг, 23 июня, выразил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Официальное заявление премьер-министра звучит громко, но все мы понимаем, что в числе основных причин отставки болгарского правительства — нелепая антироссийская политика и желание кабмина идти на поводу у США и ЕС, игнорируя интересы собственного народа и внутренние проблемы страны, отказавшись от газа, и, как следствие, получив серьезные проблемы в экономике», — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что когда-то Россию уже обвиняли в якобы вмешательстве в американские выборы. Теперь же этот «тренд» подхватил и премьер-министр Болгарии, пытаясь оправдать отставку правительства абсурдными заявлениями, указал Белик.

«Петков продемонстрировал политический инфантилизм, возложив ответственность за случившиеся на трех болгарских политиков и посла РФ, а не на себя и свое правительство.

Что же касается упоминания нашего посла в списке тех, кто «сверг» правительство Болгарии, то желанию везде и во всем искать «русский след» как объяснение своих неудач стало традицией для европейских политиков», — отметил депутат.

Так что премьер-министр Болгарии в своих оправданиях решил не отступать от русофобских тенденций, навязанных Западом, заключил Белик.

О том, что Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это в том числе на посла России в стране Элеонору Митрофанову, стало известно накануне.

По его словам, помимо российского дипломата в произошедшем виноваты бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, лидер выдвинувшей вотум недоверия партии ГЕРБ Бойко Борисов и глава вышедшей из правительственной коалиции партии «Есть такой народ» Слави Трифонов.

Петков также заявил, что, будучи у власти, он стремился защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».

На обвинения со стороны Петкова уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный: не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. По словам Захаровой, «человек устал, начал заговариваться».

22 июня коалиционное правительство Болгарии под руководством Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны. По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Кроме того, он с первых дней своего правления проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Петков полностью поддержал санкции ЕС и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с этим Болгария осталась без поставок российского газа.