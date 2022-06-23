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В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом
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В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Москве на Троекуровском кладбище 23 июня прошло прощание с бывшим госсекретарем РСФСР Геннадием Бурбулисом.

Хранитель секретов: умер Геннадий Бурбулис
Политик был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина

На церемонии прощания присутствовали председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и бывший государственный секретарь Союзного государства (2000-2011 гг.) Павел Бородин.

Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни. Там он принимал участие в IX Глобальном бакинском форуме. Незадолго до смерти политик критично высказался об идее возрождения СССР.

Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в Свердловской области. Он был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства, занимал должности госсекретаря и первого зампреда правительства.

Бурбулис известен тем, что был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. В 2022 году умерли еще двое подписантов соглашений: первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук.

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