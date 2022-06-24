Гинеколог рассказал о побочных эффектах гормональной контрацепции

Гормональная контрацепция имеет ряд побочных эффектов и противопоказаний. Их 23 июня перечислил врач-акушер-гинеколог, главный врач Лаборатории «Гемотест» Алмаз Хафизов.

Как отметил эксперт, в задачи гормональной контрацепции, вопреки распространенному мнению, входит не только предотвращение беременности. Так, этот метод помогает наладить менструальный цикл, устранить кожные высыпания, решить проблемы менструальной мигрени, синдрома поликистозных яичников и многое другое. Однако помимо положительных есть и негативные побочные эффекты.

«В первые две-три недели после начала приема гормональных контрацептивов нужно прислушиваться к своему состоянию, фиксировать непривычные проявления или перемены в своем самочувствии. Некоторые отклонения нормальны: они возникают, потому что организм привыкает к изменению гормонального фона», — предупредил Хафизов в беседе с «Известиями».

По его словам, поначалу женщины часто отмечают проблемы с ЖКТ, кровянистые мажущие выделения между месячными, нагрубание или отек груди, перепады настроения, проблемы с кожей.

«В большинстве случаев перечисленные изменения исчезают спустя три-четыре недели, но, если эти симптомы не проходят, необходимо посетить врача: это означает, что вам не подходит или конкретный препарат, или же сам метод контрацепции», — подчеркнул врач.

При этом могут появиться и нестандартные последствия адаптации организма к гормональной перестройке. Например, может появиться дискомфорт при использовании контактных линз, так как некоторые гормоны ухудшают увлажнение слизистых, отметил гинеколог.

Он подчеркнул, что после выбора оптимального варианта гормональной контрацепции следует регулярно посещать гинеколога и как минимум раз в год проходить лабораторные исследования для оценки гормонального фона, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдавать коагулограмму для оценки свертываемости крови.

В августе прошлого года врач акушер-гинеколог Мария Пегова перечислила самые действенные методы контрацепции. По словам специалиста, стопроцентный результат дают только такие методы, как воздержание и стерилизация, когда с помощью лапароскопии перерезают маточные трубы. Хороший эффект также дает внутриматочная спираль, которая механически предотвращает зачатие, так как имплантация эмбриона становится невозможной.