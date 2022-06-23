Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет

Катар в ходе переговоров с Евросоюзом потребует от стран ЕС подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 23 июня сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте, так как европейские страны сочли катарские предложения «слишком жесткими». По мнению Брюсселя, Европе необходимы более краткосрочные контракты, чтобы достичь своих целей по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Как рассказали источники, укрепить позицию Катара в переговорах косвенно помогли соглашения ФРГ с США о 20-летних поставках СПГ. Однако контракты с Вашингтоном предполагают перенаправление импорта СПГ, говорится в публикации.

Если Катар не уступит, это поставит под угрозу способность Европы диверсифицировать поставки газа из России, поскольку ближневосточная страна подпишет больше соглашений в других регионах, таких как Азия, отмечает «Газета.Ru».

В начале мая Германия и Катар не могли договориться о поставках в связи с разногласиями по продолжительности контракта.

Государственные компании Qatar Energy и Qatargas не ответили на запросы издания.

23 июня Германия запустила вторую фазу чрезвычайного плана действий из-за нехватки газа. 16 июня стало известно, что приток газа в Европу по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины, попавшие под санкции Канады.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит беспрецедентный характер.