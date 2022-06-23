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Заммэра Сергунина рассказала о реализации проекта «Питомцы в Москве»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы появилась современная площадка для прогулок с собаками. Она построена по новому стандарту в рамках проекта «Питомцы в Москве», рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Площадка в Южном Тушине — первая из 29, которые планируется открыть в этом году в 10 округах Москвы. Все они будут оборудованы по современному стандарту, разработанному при участии экспертов Российской кинологической федерации с учетом мнений жителей. В прошлом году аналогичные пространства появились в четырех районах: Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове», — отметила вице-мэр.

Новая площадка находится в Кленовом сквере на Лодочной улице и занимает более 500 кв м. Она оснащена тренировочным оборудованием (барьерами, мостиками) для выгула и занятий.

Во время ее открытия кинологи провели показательные выступления со своими подопечными. Также там прошли мастер-классы, консультации по зоопсихологии и выставка собак, ищущих новых хозяев. Еще на территории работал «Мобильный груминг»: четвероногих вычесывали, стригли им когти, а владельцев учили правильно ухаживать за шерстью. Такие пункты груминга есть и возле других площадок проекта «Питомцы в Москве», посетить их можно до середины августа, услуги бесплатные.

Проект «Питомцы в Москве» появился в 2021 году в рамках программы мэра «Мой район». Новые площадки для прогулок с собаками появляются как на месте пустырей, так и на месте уже существующих, но устаревших. При этом их полностью реконструируют, меняя оснащение, покрытие и систему дренажа.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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