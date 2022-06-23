Число погибших из-за наводнений в Индии превысило 100 человек. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает портал NDTV.

По словам официальных лиц, ситуация с наводнением в Ассаме остается сложной. Накануне погибли 12 человек. Всего с середины мая по сегодняшний день в результате наводнений скончался 101 человек.

Отмечается, что реки Брахмапутра и Барак вместе с притоками разлились в большинстве пострадавших районов, обширные участки земли остались затопленными в 32 из 36 округов штата.

19 июня портал NDTV сообщал, что в результате буйства стихии погибло как минимум 62 человека. Отмечалось, что в Ассаме примерно восемь человек числятся пропавшими без вести, более 156 тыс. человек перебрались в лагеря временного размещения. Ливни и оползни повредили не менее 230 дорог и 16 мостов.

Также разрушительные наводнения обрушились на штат Мегхалая. Там пострадали по меньшей мере 5 тыс. человек.

Как отметил министр водных ресурсов Индии Ассама Пиюш Хазарика, в пострадавших от наводнения районах строятся временные мосты, чтобы добраться до людей, но ситуация очень сложная.