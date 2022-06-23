Пожилого грибника с отказавшими ногами спасли на болотах Удмуртии

Спасатели пришли на помощь пожилому грибнику в Удмуртии. У него отказали ноги, самостоятельно выбраться из болотистого леса он был не в состоянии.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканскую поисково-спасательную службу, заявка на поиски поступила в ведомство вечером 22 июня. Мужчина 1939 года рождения ушел утром из СНТ за грибами. К вечеру он понял, что ходит кругами и позвонил своей дочери. Та, к свою очередь, обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Добровольцы из ПСО «Регион 18» выяснили, что мужчина находится возле опоры ЛЭП, но у него отказали ноги, и самостоятельно передвигаться он не может. Спасателям пришлось транспортировать пенсионера на носилках до СНТ, так как из-за болотистой местности техника проехать к нему не могла.

По словам спасателей, мужчина взял с собой заряженный мобильный телефон, тем самым значительно облегчил им поиски и сохранил себе жизнь.

Udm-info.ru со ссылкой на поисково-спасательную службу пишет, что только за 2021 год в Удмуртии спасли 38 заблудившихся пенсионеров-грибников. К поискам часто подключаются пожарные, кинологи, волонтеры, используются беспилотники.