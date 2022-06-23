Минск обвинил Киев в провокационной деятельности

Киев регулярно устраивает провокационные действия, заявила белорусская делегация на форуме ОБСЕ, проходящем в Вене. По подсчетам белорусской стороны, только за минувший месяц украинские беспилотники пересекали воздушное пространство Белоруссии 17 раз.

«По информации министерства обороны Беларуси, только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз — ну, как правило, до трёх километров», — приводится текст заявления на сайте посольства Белоруссии в Австрии.

Несмотря на это, жители Ровенской области смогут «посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме» 1 июля, говорится в обращении.

Сообщается, что минобороны Белоруссии продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков белорусской границы.

«Батальонно-тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе. Под охрану взяты важные объекты, в том числе дороги и путепроводы», — уточняется в заявлении.

9 июня министерство обороны Белоруссии заявило, что начинает расследование по факту нарушения воздушной границы страны со стороны Украины.