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Минск обвинил Киев в провокационной деятельности

Минская делегация на ОБСЕ: украинские беспилотники за май пересекли белорусскую границу 17 раз
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Киев регулярно устраивает провокационные действия, заявила белорусская делегация на форуме ОБСЕ, проходящем в Вене. По подсчетам белорусской стороны, только за минувший месяц украинские беспилотники пересекали воздушное пространство Белоруссии 17 раз.

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«По информации министерства обороны Беларуси, только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз — ну, как правило, до трёх километров», — приводится текст заявления на сайте посольства Белоруссии в Австрии.

Несмотря на это, жители Ровенской области смогут «посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме» 1 июля, говорится в обращении.

Сообщается, что минобороны Белоруссии продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков белорусской границы.

«Батальонно-тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе. Под охрану взяты важные объекты, в том числе дороги и путепроводы», — уточняется в заявлении.

9 июня министерство обороны Белоруссии заявило, что начинает расследование по факту нарушения воздушной границы страны со стороны Украины.

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