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В ГИБДД предупредили о возможном ухудшении состояния машин из-за санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нехватка запчастей и проблемы технического обслуживания приведут к ухудшению состояния транспортных средств. Об этом 23 июня предупредил замначальника ГИБДД Владимир Кузин.

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«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства. Поэтому каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», — заявил Кузин на пресс-конференции.

В ГИБДД призвали следить за техническим состоянием автомобилей, так как от этого зависит безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Кузин также прокомментировал планы Центробанка поменять тарифы ОСАГО в связи с увеличением стоимости запчастей.

«Восстановление поврежденного автомобиля на сегодняшний день будет обходиться весьма дорого, не только в плане восстановления самого автомобиля, но и в последующем перестраховании. Поэтому эти все социально-экономические условия накладываются, в том числе сложности содержания транспортных средств, они будут оказывать существенное влияние», — отметил замначальника.

В конце мая в России запустили продажу запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта по параллельному импорту. Детали, в том числе двигатели, топливные системы, трансмиссии и электрооборудование, поступают из стран Азии, СНГ и Европы. 27 мая российские автолюбители своим главным страхом назвали дефицит запчастей.

В июне стало известно о претензиях потребителей к автопроизводителям, которые отказались работать в России, что вызвало перебои с поставками запчастей и рост цен на них. 6 июня было заявлено об иске к Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor. Также 14 июня Генпрокуратуру и МВД попросили проверить грузовые автоконцерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco и при необходимости привлечь их к уголовной ответственности.

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